Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Fall für Zwei

Madonna

KultKrimiStaffel 6Folge 5
Madonna

MadonnaJetzt kostenlos streamen

Ein Fall für Zwei

Folge 5: Madonna

60 Min.Ab 12

Der in Untersuchungshaft auf seinen Prozess wegen Rauschgifthandels wartende Barbesitzer Michael Hagen hat mit Hilfe seiner Geliebten Karin Rombach seine Flucht vorbereitet. Gelegenheit soll ihm der Ausflug zu seiner im Sterben liegenden Mutter bieten. Auf dem Rückweg zum Gefängnis gelingt es Hagen, den ihn begleitenden Polizisten kampfunfähig zu machen und das bereitstehende Fluchtauto zu besteigen. Karin Rombach wendet sich zwei Tage später vertrauensvoll an Dr. Franck, da sich Hagen nicht zum verabredeten Treffen eingefunden und sie noch kein Lebenszeichen von ihm erhalten habe. Matula sieht zunächst nichts Ungewöhnliches in dem fehlenden Kontakt zwischen dem Flüchtenden und seiner Geliebten. Wenig später wird Michael Hagens Leiche gefunden.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Ein Fall für Zwei
KultKrimi
Ein Fall für Zwei

Ein Fall für Zwei

Alle 20 Staffeln und Folgen