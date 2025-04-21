Ein Fall für Zwei
Folge 15: Die Sünden der Väter
60 Min.Ab 12
Ismail, der Sohn des türkischen Restaurantbesitzers Mustafa Tüyen, wird verdächtigt, seine Schwester Fatma mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Sie habe vor einem halben Jahr der Familie den Rücken gekehrt, um mit einem Deutschen zusammenzuleben. Ihr Bruder habe vor Zeugen angekündigt, die Ehre seiner Familie auf diese Weise wiederherzustellen. Die Obduktion wirft jedoch Fragen auf.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Fall für Zwei
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1981 ZDF Enterprises