Ein Fall für Zwei
Folge 6: Schwarze Schafe
Detektiv Willi Schumann wird vor seinem Büro überfallen und niedergeschlagen. Nur einem glücklichen Umstand verdankt Willi, dass seine Kopfverletzung nicht tödlich ist. Willi wendet sich noch am selben Abend Hilfe suchend an seinen Freund Matula. Zumal er sich erinnert, dass der Werkstatt- und Tankstellenbesitzer Lederle, der ihm Rache angedroht hatte, ein Mandant von Dr. Franck war. Lederle war aufgrund der Ermittlungen von Willi überführt worden und für vier Jahre ins Gefängnis gegangen. Während Dr. Franck auf Druck von Schumann und Matula seinem früheren Mandanten auf den Zahn fühlt, stellt sich heraus, dass Schumann in seiner Branche zu den "schwarzen Schafen" gehört, und dass er infolgedessen auch mit "schwarzen Schafen" aus sozial höchst angesehenen Kreisen zu tun hat.
