BilderjagdJetzt kostenlos streamen
Ein Schloss am Wörthersee
Folge 11: Bilderjagd
Auf der Suche nach einem verschollenen Van Gogh Gemälde stößt die Kunsthistorikerin Gertrud Nevermann (Dagmar Koller) endlich auf eine heiße Spur. Das wertvolle Bild muss auf der Rückseite eines der Ölschinken sein, die Lennie Berger (Roy Black) verschenkt oder verkauft hat. Nun beginnt eine heitere Hetzjagd nach dem wertvollen Bild, aber es ist immer dort, wo es keiner vermutet. Zunächst einmal kundschaften Lennie und Gertrud Nevermann aus, wer jetzt im Besitz der Bilder sein könnte und ihre erste Anlaufstelle wird die Burgruine Finkenstein. Aber es ist gar nicht so leicht dort hineinzukommen, denn Diva Nina Hagen soll ein Konzert geben und deshalb wird alles abgeriegelt. Doch die nüchterne Kunsthistorikerin wird ihrem Ruf überhaupt nicht gerecht und verkleidet sich kurzum als Nina Hagen. So bezaubert sie den Portier (Heinz Eckner) und gelangt auf diesem Weg in die Garderoben. Aber leider Fehlalarm, denn der Van Gogh befindet sich nicht in der Burgruine. Nächste Anlaufstelle wird das Benediktinerkloster, wo im Zimmer des Abtes auch noch so ein Schinken hängen soll. Kurzerhand sollen die beiden Hausdiener, Josip (Otto Retzer) und Malec (Adi Peichl) als „fromme Brüder“ in das Kloster einziehen. Gertrud Nevermann begleitet die beiden aber sicherheitshalber, da sie von ihrer Pflichterfüllung nicht so ganz überzeugt ist. Aber auch im Kloster wird das Trio nicht fündig und für Josip und Malec gilt es die nächste Hürde zu überwinden, nämlich aus dem Kloster wieder herauszukommen. Der Kaplan Pepe Nietnagel (Hansi Kraus) soll die Vertretung des Ortspfarrers übernehmen. Die Kirche, in der er nun predigen soll, ist zwar sehr gediegen, aber hat dennoch einen kleinen Haken: In der Mitte der Kirche führt eine kleine Straße durch, die allerdings, dank der Hauptstrasse, so gut wie gar nicht befahren wird. Bei seiner ersten Predigt trifft den Kaplan fast der Schlag: Eine Verkehrslawine rollt durch seine Kirche. Oberinspektor Grasshofer (Kurt Weinzierl) leitet nämlich den ganzen Verkehr auf die kleine Kirchenstrasse um, weil die Hauptstrasse neu asphaltiert werden soll. Abhilfe könnte geschaffen werden, wenn die Kirche der Gemeinde 50.000 Schilling überweist. Lennies letzte Chance, den Van Gogh zu finden liegt in jenem Gemälde, dass Grasshofer selbst erworben hat. Der wiederum hat es seiner neuen Flamme Anja (Andrea Heuer) geschenkt. Anja wiederum vergisst auf den Geburtstag von Ulla (Christine Schuberth) und gibt das Bild kurzerhand weiter. Durch eine Verkettung von Umständen landet das Bild schließlich auf dem Motorboot eines Liebespärchens die es wiederum der Tombola des Kaplan Nietnagel spenden. Gewinnerin des Bildes wird ausgerechnet Lennies Freundin Petra (Beatrix Bilgeri), die ihrer Rivalin Krista (Julia Kent) gern eines auswischen möchte. Zu diesem Zweck lässt sie ihr das Bild in Lennies Namen überbringen. Krista, außer sich vor Wut über diesen üblen Scherz, bringt das Bild ins Schloss. Josip und Malec stellen sich beim Aufhängen so ungeschickt an, dass der Van Gogh zum Vorschein kommt. Nun tritt Krista in die total ungewohnte Rolle als Wohltäterin und schenkt das Bild mit dem Wert von 350 Millionen Schilling an Lennie zurück. Mit diesem Geschenk ist Lennie auf ihre Bürgschaft nicht mehr angewiesen und wieder alleiniger Herrscher im Schloss. Aus Dankbarkeit sagt er dem Kaplan noch eine Kirchenspende zu, damit er in der Kirche wieder in Ruhe predigen kann.
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