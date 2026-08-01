DoppelbuchungJetzt kostenlos streamen
Ein Schloss am Wörthersee
Folge 7: Doppelbuchung
Lennie (Roy Black) steckt wieder einmal in großen Zahlungsschwierigkeiten und jetzt will die Bank auch noch den Geldhahn zudrehen, wäre da nicht Krista (Julia Kent), die, ohne Lennies Wissen, für seine Schulden bürgt, um im Schloss in weiterer Folge mitreden zu können. In einer Münchner Privatklinik arbeiten die beiden Ärzte Dr. Salk (Peter Rapp) und Dr. Kalk (Eddi Arent), die sich auf das Blut nicht riechen können und sich gegenseitig ständig bekriegen. Beide allerdings gehen zur gleichen Zeit auf Urlaub und prahlen wechselseitig mit ihren fernen Urlaubszielen, Dr. Salk will nach Mauritius und Dr. Kalk spricht nur von der Karibik. In Wahrheit reisen jedoch beide in das Schlosshotel in Velden, Salk mit der attraktiven Oberschwester Regina (Marijke Amado), was natürlich schon überhaupt niemand wissen darf, und Kalk mit seiner grantigen Frau Antje (Cleo Kretschmer). Beide, sowohl Kalk als auch Salk, haben aber dafür gesorgt, dass von ihren angeblichen Urlaubszielen Ansichtskarten an das Krankenhaus geschickt werden, damit auch alles glaubwürdig wirkt. Dr. Kalk und seine Frau Antje kommen also im Schlosshotel an und wollen ihr Zimmer beziehen. Besonders geschockt sind sie als sie merken, dass Dr. Salk ihr Zimmer bewohnt. Aufgrund der Namensähnlichkeit ist es nämlich zu einer Doppelbuchung gekommen. Aus gegenseitiger Verachtung wechseln beide auf schnellstem Wege das Hotel, und, wie es der Zufall will, quartieren sie sich, sowohl Kalk als auch Salk im Karnerhof ein. Nun beginnen sich Kalk und Salk gegenseitig den Urlaub, wo es nur geht, zu «versüßen». Zunächst einmal lässt Salk an Kalks Motorboot manipulieren, sodass er und seine Frau zurückrudern müssen. Später bekleckert sich Kalks Frau Antje auch noch mit der manipulierten Ketchupdose und als sie aufs Zimmer geht um sich zu säubern, sind ihr die von Regina bearbeiteten Toiletteartikel auch nicht gerade hilfreich. Kalk genießt unterdessen ein Dampfbad, oder vielmehr ein «Schnapsbad», denn Kalk hat das Wasser mit etwas Hochprozentigem verdünnt. Endlich holt Kalk zum Gegenschlag aus, und Salk, der gerade im Begriffe ist, sich auf eine stürmische Nacht mit Schwester Regina vorzubereiten, wird von Inspektor Grasshofer (Kurt Weinzierl) kurzerhand verhaftet. Ihm wurde nämlich die Information zugespielt, dass ein falscher Doktor in Velden sein Unwesen treibe. Und so muss der arme Salk, anstatt Regina einer harte Gefängnisbank drücken. . Doch am nächsten Tag geschieht das Unvorstellbare: Die beiden sich bekriegenden Ärzte entdecken plötzlich ihre wechselseitige Sympathie und beschließen den Urlaub ab jetzt so geruhsam wie möglich zu gestalten, gemeinsam, versteht sich. Viel schlechter geht es da der querschnittgelähmten Sandra (Ariane Mühlmann), ihre Eltern haben sie zwar mit in das Hotel genommen, aber überhaupt keine Zeit für das Kind. So macht sich Sandra in ihrem Rollstuhl alleine auf den Weg und es kommt zu einem lebensgefährlichen Zwischenfall: Sandra fährt mit ihrem Rollstuhl auf einen Bahnübergang zu und kann nicht mehr bremsen. Der Rollstuhl kippt und die Kleine landet auf den Schienen. Der herannahende Zug ist bereits zu hören und da passiert ein Wunder: Sandra richtet sich auf und geht mit eigener Kraft von den Schienen weg. Lennie, der bereits auf der Suche nach der kleinen war, sieht alles mit an und gemeinsam fahren sie zum Hotel zurück.
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