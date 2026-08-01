Ein Glatzkopf kommt selten alleinJetzt kostenlos streamen
Ein Schloss am Wörthersee
Folge 9: Ein Glatzkopf kommt selten allein
Krista Springer (Julia Kent) ist auf dem besten Wege sich in eine Finanzkrise hinein zu manövrieren. Die Expansion ihres Reisebüro-Konzerns verschlingt Unsummen. Zudem hat sie auch noch für einen großen Kredit an Lennie Berger (Roy Black) die Bürgschaft übernommen. Die Rettung könnte mit dem amerikanischen Reisebüromogul Teddy Foreman (Telly Savalas) nahen, doch der interessiert sich mehr für kesse Bienen als für rote Zahlen. Trotzdem überwindet sich Teddy und fliegt in die Stadt mit dem unaussprechlichen Namen Klagenfurt. Beim Flug lernt Teddy David Askyn (Heinz Schimanko), ebenfalls Glatzkopf, kennen. Askyn seinerseits ist Gourmetexperte eines Feinschmeckermagazins und soll das Kurhotel von Anja Weber (Andrea Heuer) genauestens unter die Lupe nehmen. Kein Wunder also, dass Krista, die David Askyn im Auftrag von Anja vom Flughafen abholen soll, den falschen Glatzkopf mitnimmt, nämlich Teddy Foreman. Teddy gibt sich aber nicht zu erkennen und spielt munter mit. Auch dem richtigen Askyn ist es ganz recht, einige Tage unerkannt Urlaub zu machen. Nur die Köche und Kellner bringt Teddy, die ihn ja für einen Tester halten, zur Verzweiflung mit seinem exotischen Geschmack: So verdünnt er die besten Saucen mit Ketchup und mischt erlesene Weine mit eisgekühltem Coca Cola. Zu guter letzt vergleicht er ein First Class Menü noch mit jenem von MacDonalds. Lennie hat von Sonja Vorena, einer Operndiva, zwei Konzertkarten für Verona geschenkt bekommen. Kurzerhand reisen er und die schöne Tierärztin Petra (Beatrix Bilgeri) nach Verona. Sie durchleben eine wild-romantische Zeit, müssen sich aber auch mit ernsten Problemen auseinandersetzen: Lennie wurde nämlich die Geldtasche geklaut und die beiden gehen nun auf Diebesjagd. Auch in Velden ruht das Böse nicht: Im Büro von Bürgermeister und Oberinspektor Grasshofer (Kurt Weinzierl) geht nämlich die Meldung ein, dass ein haarloser Heiratsschwindler in Velden sein Unwesen treibe. Gleich macht sich Gendarmerie-Gehilfe Ferdinand (Alexander Gittinger) auf den Weg, den Unhold zu schnappen. Natürlich sind jetzt alle Veldener Glatzköpfe, und zur Zeit sind es einige, nämlich Josip (Otto Retzer), Teddy Foreman und David Askyn, verdächtig. Und alle müssen sich vor dem «autoritären» Ferdinand rechtfertigen. Der richtige Heiratsschwindler Hubsi Maier (Claus Fuchs) ist Ferdinand jedoch immer einen Schritt voraus. Teddy hilft ihm schließlich den Verbrecher zu fangen, indem er zufällig die Haarpracht eines neben ihm sitzenden Mannes aufhebt und «wer seine Glatze versteckt, hat etwas zu verbergen». Der wackere Ferdinand identifiziert den Mann gleich als den Heiratsschwindler und nimmt ihn in Gewahrsam. Lennie, Krista und Anja kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus, denn gemeinsam mit David Askyn klärt Teddy das «Verwirrspiel der Glatzköpfe» auf.
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