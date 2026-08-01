Ein reizendes KerlchenJetzt kostenlos streamen
Ein Schloss am Wörthersee
Folge 5: Ein reizendes Kerlchen
Ein wichtiger Gast wird im Schloss erwartet. Max (Alexander Bouymin), Lennies Sohn aus erster Ehe, hat sich in den Sommerferien zum Besuch angesagt. Doch das Auftreten des Kleinen lässt noch sehr zu wünschen übrig: So lässt er den Hausdiener Josip (Otto Retzer) schon am Bahnhof gleich einmal kräftig auf seine ohnehin nicht kleine Nase fallen und schafft es später auch, sämtliche Daten aus dem Hotelcomputer zu löschen. Sogar die beiden Gauner Geyer (Ludwig Hansmann) und Emil (Herbert Meurer) bleiben von dem Bengel nicht verschont. Die beiden finsteren Gesellen planen nämlich, des Nachts in das Schloss einzubrechen. Der Einbruch sollte ein leichtes Spiel werden, meinen die beiden, da, durch den Umbau bedingt, viele Fenster nicht verriegelt sind. Was die Gauner aber nicht ahnen, ist dass sie von Max belauscht werden. Max geht nun mit Hilfe von Josip und Malec (Adi Peichl) an die Arbeit, den Einbruch für die Gauner unvergesslich zu machen: Sie machen ihnen glaubend, es würde im Schloss spuken und zu guter Letzt wartet auch noch der überaus unfähige Inspektor Grasshofer (Kurt Weinzierl) vor der Tür, um die Schurken zu verhaften. Aber wie sollte es anders sein, verpatzt Grasshofer die Verhaftung und die Schurken entkommen, allerdings frisch gebadet. Lennie hat durch den Umbau viel zu wenig Zeit und so kommt es, dass sich Andre (Pierre Brice) und Lennies Verlobte Ida (Julia Biedermann) um Max kümmern. Durch die gemeinsamen Unternehmungen kommen sich Ida und Andre immer näher. Auch Krista Springer (Julia Kent) hat einige Probleme. Als alleinige Erbin von Springer-Reisen taucht plötzlich der junge Sascha (Serge Falk) auf, der vorgibt, der Neffe von Kristas verstorbenem Gatten zu sein und somit Erbanspruch erhebt. Um die Tante aus dem Weg zu schaffen, lädt Sascha sie zu einer Fahrt mit einem Heißluftballon ein, den er zuvor präpariert hat. Aber der Plan geht nicht auf, denn nicht Krista, sondern der kleine Max steigt aus Neugier in den Ballon, die Leinen lösen sich und der Ballon hebt mit Max ab. Als Andre und Lennie das Unglück bemerken, treibt der Ballon bereits auf eine Felswand in den Bergen zu. Geistesgegenwärtig schnappen sie sich einen Jeep und rasen in die Berge. Eine spektakuläre Rettungsaktion beginnt. Gerade noch rechtzeitig können sie Max aus dem Ballon befreien, ehe sich der von Sascha gelockerte Boden endgültig löst. Das Glück von Lennie, seinen Sohn wieder zu haben wird sehr bald gebremst: Seine Verlobte Ida eröffnet ihm nämlich mit Andre nach Frankreich gehen wird ...
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