Die weißen Pferde von LipizzaJetzt kostenlos streamen
Ein Schloss am Wörthersee
Folge 2: Die weißen Pferde von Lipizza
Der fahrbare Piratensender von Bob (Mike Krüger) und Ulla (Christine Schuberth) sendet munter weiter. Verfolgt werden die beiden von den tollpatschigen Gendarmen Grasshofer (Kurt Weinzierl) und dessen Gehilfen Ferdinand (Alexander Gittinger), allerdings ohne Erfolg, noch schlimmer, sie werden samt Einsatzfahrzeug in einem Fluss versenkt. Die hübsche Leiterin des Veldener Golfklubs Ida (Julia Biedermann), die ihren Lennie (Roy Black) und Krista (Julia Kent) in einer verfänglichen Situation in Venedig überraschte, ist tief enttäuscht. Bei Andre (Pierre Brice) findet sie Trost. Und als ihr der elegante Geschäftsmann anbietet, ihn doch bei einer Geschäftsreise zu den weißen Pferden von Lipizza zu begleiten, sagt sie rasch zu. Dank unvorhersehbarer Situationen kommen sich Andre und Ida viel näher, als geplant. Alfredo (Günther Kaufmann) und Beppe (Dan van Husen), zwei finstere Gesellen der Mafia, haben unterdessen die Verfolgung des Paares aufgenommen. Bei der jungen Frau vermuten sie ein streng geheimes Notizbuch mit den Namen von Prominenten, die allesamt auf der Bestechungsliste der Mafia stehen. Sie wissen aber nicht, dass sie Ida nie im Besitz des Buches gewesen ist, und sie selbst ausgetrickst wurden. Als Lennie die Nachricht ereilt, dass Ida in Piber entführt worden sein soll, will er sich sofort auf den Weg dorthin machen, Inspektor Grasshofer funkt ihm allerdings dazwischen: er nimmt ihm Führerschein und Autoschlüssel ab. Da kommt Krista, die bereit ist mit ihm nach Piber zu fahren, wie gerufen. Als Krista und Lennie in Piber ankommen, konnte die Entführung durch den spektakulären Einsatz von Andre bereits beigelegt werden, aber Ida tauscht mit Andre gerade Zärtlichkeiten aus, was Krista, die noch immer auf Lennie scharf ist, besonders freut. Am Wörthersee wollen in der Zwischenzeit geschäftstüchtige Japaner ganz Maria Wörth kaufen und abreißen lassen. Und bei den korrupten Mitarbeitern Beck (Hans Georg Panczak) und Kramer (Henry van Lyck) der Tourismusabteilung ist dies auch leicht möglich - vorausgesetzt die Höhe der «Spende» stimmt. Aber auch Beck und Kramer sind sich nicht einig, denn Kramer will mehr vom Kuchen, er erpresst seinen Kollegen mit der Aufzeichnung eines Gesprächs. Durch einen Zufall aber, gerät genau diese Belastungskassette in die Hände von Bob Sager, der sie auch prompt in seinem Piratensender «On Air» gehen lässt.
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