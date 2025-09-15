Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Tote turnen nicht

Sony PicturesStaffel 4Folge 2
Tote turnen nicht

Tote turnen nichtJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 2: Tote turnen nicht

24 Min.

Peggy und Marcy sitzen vor dem Fernseher und erleben eine Überraschung: Peggy hat zwei Wochen persönliches Fitnesstraining mit TV-Star Jim Jupiter, dem "gesündesten Mann von Chicago", gewonnen. Kurz darauf nimmt Jim Jupiter seine Arbeit im Hause Bundy auf - mit überraschendem Ergebnis: Das Training verändert nicht Peggy, sondern Jim. Der "gesündeste Mann von Chicago" ernährt sich schon bald nur noch von Fett und Zucker - mit fatalen Folgen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen