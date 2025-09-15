Eine schrecklich nette Familie
Folge 5: Klein aber mein
24 Min.Ab 6
Beim Friseur diskutieren die Frauen über Sex und Ehemänner. Alle jammern, nur die blonde Ginger findet Ehemänner wunderbar - solange sie mit einer anderen verheiratet sind. Als sie ihren Lover beschreibt, wird allen klar: Ginger hat eine Affäre mit Al Bundy! Peggy versucht mit allen Mitteln, ihren Al zurückzugewinnen. Dabei sind die Kinder Bud und Kelly nicht gerade eine Hilfe: Die beiden machen Vorschläge für Alternativ-Väter - nur für den Fall, dass sich Peggy scheiden lässt.
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland