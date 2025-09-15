Eine schrecklich nette Familie
Folge 7: Miss Faltblatt
24 Min.Ab 6
Al will Steve die tollste Miss Oktober in seiner Playboy-Sammlung zeigen, da stellt sich zu seinem Entsetzen heraus, dass Peggy alle Hefte verscherbelt hat. Al, der die Sammlung von seinem Vater geerbt hat, wird daraufhin von dessen Geist heimgesucht. Der Geist seines Vaters befiehlt ihm, die Hefte von Peggy zurückzuverlangen. Die Augen aller Männer im Himmel seien auf ihn, Al Bundy, gerichtet. Und diese Bürde macht selbst einem Mann mit Al Bundys Selbstbewusstsein zu schaffen.
Eine schrecklich nette Familie
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
6
