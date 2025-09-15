Eine schrecklich nette Familie
Folge 4: Zahnweh
24 Min.Ab 6
Al geht es wie vielen Männern: Er hat Angst vor dem Zahnarzt. Als er wieder einmal eines Nachts vor Schmerzen nicht schlafen kann, hält Peggy es nicht mehr aus und macht einen Termin für ihn aus. Während der Behandlung erhält der Arzt einen Anruf von seiner Ex-Frau: Er muss seinen Ferrari und seine Corvette abliefern. Seine Wut lässt er anschließend an Als Gebiss aus ...
