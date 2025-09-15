Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Staatlich geprüfte Hausfrau

Sony Pictures
Staffel 4
Folge 20
Staatlich geprüfte Hausfrau

Staatlich geprüfte HausfrauJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 20: Staatlich geprüfte Hausfrau

24 Min.
Ab 12

Peggy will endlich ihren Highschool-Abschluss nachholen. Damals fehlte ihr nur die Prüfung in Haushaltsführung. Um sich darauf vorzubereiten, sucht sie sich Kellys Klasse aus. Die Prüfung besteht nun darin, eine bestimmte Mahlzeit zuzubereiten. Kelly erwischt den Wackelpudding, Peggy muss Lammschultern anrichten. Als alles fertig ist und die Köchinnen erschöpft ins Bett fallen, bekommt Al Heißhunger ...

