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Einstein

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SAT.1Staffel 1Folge 2vom 10.01.2017
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Einstein

Folge 2: ABC

45 Min.Folge vom 10.01.2017Ab 12

Vor den Augen von Felix und einigen Studenten wird Professor Wassiljew von einem Laster überfahren. Offenbar war er verwirrt und ist direkt vor das Fahrzeug gelaufen. Sofort prüft Felix den Toten mit einem Geigerzähler auf Radioaktivität - und wird fündig. Eine nähere Untersuchung der Leiche ergibt eine Vergiftung mit Tritium-Dioxid, das dem Professor über Wochen in seine Wasserflaschen gemischt wurde. Hat sich eine seiner zahlreichen studentischen Liebhaberinnen an ihm gerächt?

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