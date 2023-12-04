Eli Roth's History of Horror
Folge 1: Zombies
41 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 16
Zombies sind aus dem heutigen Horror-Genre nicht mehr wegzudenken. Es gibt sie in allen erdenklichen Ausführungen, mal bewegen sie sich schnell, mal langsam. "The Walking Dead" wird 2010 überraschenderweise zu einer der beliebtesten Serien im Fernsehen und trägt maßgeblich zur Popularität der Monster bei.
Genre:Dokumentation, Horror, Interview
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© AMC Studios International