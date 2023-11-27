Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eli Roth's History of Horror

Slasher-Filme - Teil 1

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 27.11.2023
Folge 2: Slasher-Filme - Teil 1

41 Min.Folge vom 27.11.2023Ab 16

In den 80er Jahren kommt es zu einem regelrechten Boom an Slasher-Filmen. Maßgeblich dafür verantwortlich ist "Halloween" von John Carpenter. Die furchteinflößenden Killer der Horrorstreifen werden zu bekannten Figuren der Popkultur, die auch heute noch für Angst und Schrecken sorgen. Eli Roth spricht unter anderem mit Jamie Lee Curtis, Stephen King und Quentin Tarantino.

ProSieben MAXX
