Eli Roth's History of Horror

Geistergeschichten

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 7vom 11.12.2023
Geistergeschichten

GeistergeschichtenJetzt kostenlos streamen

Eli Roth's History of Horror

Folge 7: Geistergeschichten

41 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 16

Seit der Geburtsstunde des Kinos gibt es Filme über Geister - manche davon sind gut-, andere bösartig. Vor allem im Horror-Genre nutzt man die spukenden Gestalten, um den Zuschauer mit der eigenen Sterblichkeit zu konfrontieren. Eli Roth spricht mit Experten über Klassiker wie "The Shining" und "The Sixth Sense".

