Eli Roth's History of Horror

Vampire

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 6vom 06.11.2023
Vampire

Eli Roth's History of Horror

Folge 6: Vampire

41 Min.Folge vom 06.11.2023Ab 16

Vampire stehen für das Verführerische und Verbotene, sie verkörpern Sex und Gewalt in einer Figur. In den letzten 25 Jahren ist die Zahl an Vampirgeschichten in Film und Fernsehen regelrecht explodiert - von Buffy über Blade bis hin zu True Blood und Twilight. Der Urvater der finsteren Blutsauger ist Dracula, der bereits 1922 in dem Stummfilm "Nosferatu" in Szene gesetzt wurde.

