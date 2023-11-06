Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eli Roth's History of Horror

Besessen von Dämonen

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 06.11.2023
Besessen von Dämonen

Eli Roth's History of Horror

Folge 4: Besessen von Dämonen

41 Min.Folge vom 06.11.2023Ab 16

Die Angst vor dem Übernatürlichen begleitet die Menschheit seit hunderten von Jahren. Im Horror-Genre wird vor allem die Besessenheit durch Dämonen in den Fokus gerückt, um das Publikum mit der Furcht vor Kontrollverlust zu konfrontieren. "Der Exorzist" und "Rosemaries Baby" sind meisterhafte Beispiele für das Genre und gehören zu den gruseligsten Filmen aller Zeiten.

