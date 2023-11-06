Eli Roth's History of Horror
Folge 4: Besessen von Dämonen
41 Min.Folge vom 06.11.2023Ab 16
Die Angst vor dem Übernatürlichen begleitet die Menschheit seit hunderten von Jahren. Im Horror-Genre wird vor allem die Besessenheit durch Dämonen in den Fokus gerückt, um das Publikum mit der Furcht vor Kontrollverlust zu konfrontieren. "Der Exorzist" und "Rosemaries Baby" sind meisterhafte Beispiele für das Genre und gehören zu den gruseligsten Filmen aller Zeiten.
