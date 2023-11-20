Eli Roth's History of Horror
Folge 5: Killer-Kreaturen
42 Min.Folge vom 20.11.2023Ab 16
Von Pennywise über den weißen Hai bis hin zu den Gremlins - Monster beherrschen das Horror-Genre seit Jahren. Sie stellen eine Repräsentation menschlicher Ängste dar, was sie umso furchteinflößender macht. Eli Roth spricht unter anderem mit Stephen King, der in seinen Romanen die gruseligsten Gestalten aller Zeiten erschaffen hat.
Genre:Dokumentation, Horror, Interview
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© AMC Studios International