Eli Roth's History of Horror

Killer-Kreaturen

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 20.11.2023
Folge 5: Killer-Kreaturen

42 Min.Folge vom 20.11.2023Ab 16

Von Pennywise über den weißen Hai bis hin zu den Gremlins - Monster beherrschen das Horror-Genre seit Jahren. Sie stellen eine Repräsentation menschlicher Ängste dar, was sie umso furchteinflößender macht. Eli Roth spricht unter anderem mit Stephen King, der in seinen Romanen die gruseligsten Gestalten aller Zeiten erschaffen hat.

