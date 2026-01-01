Staffel 1Folge 11
Emily Erdbeer - Neues aus Bitzibeerchenhausen
Folge 11: Die Prinzessinnenwahl
22 Min.
Das große Beerenfest steht an, doch es kann ohne Beerenfest-Prinzessin nicht stattfinden. Also muss ein Ersatz gewählt werden.
Emily Erdbeer - Neues aus Bitzibeerchenhausen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Wildbrain