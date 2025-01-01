Staffel 1Folge 4
Emily Erdbeer - Neues aus Bitzibeerchenhausen
Folge 4: Baby Beerchin und die Farben
23 Min.
Emily Erdbeer hat alle Hände voll zu tun, als sie sich bereit erklärt, einen Tag lang Babysitter zu spielen. Denn Baby Beerchin hat magische Kräfte.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Wildbrain