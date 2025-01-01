Staffel 1Folge 3
Emily Erdbeer - Neues aus Bitzibeerchenhausen
Folge 3: Die Veilchen sind weg
23 Min.
Zitronella züchtet Veilchen für das Blumen-Festival in Bitzibeerchenhausen. Als die wunderschönen Veilchen verschwinden, hat Zitronella sofort einen Verdacht.
