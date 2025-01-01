Staffel 1Folge 2
Wünsch dir was!Jetzt kostenlos streamen
Emily Erdbeer - Neues aus Bitzibeerchenhausen
Folge 2: Wünsch dir was!
23 Min.
Himbeertörtchen möchte für Emily ein neues Kleid entwerfen. Pfläumeli und die anderen Freundinnen helfen mit weiteren, eigenen Vorschlägen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Emily Erdbeer - Neues aus Bitzibeerchenhausen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Wildbrain