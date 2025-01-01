Staffel 1Folge 15
Ohne Krimi keine BonnieJetzt kostenlos streamen
Emily Erdbeer - Neues aus Bitzibeerchenhausen
Folge 15: Ohne Krimi keine Bonnie
22 Min.
Bonnie verbringt zu viel Zeit damit, ihre Detektiv-Romanhelden nachzuahmen, anstatt sich ihren Freunden zu widmen. Emily beauftragt sie mit einem "Vermisstenfall".
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Emily Erdbeer - Neues aus Bitzibeerchenhausen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Wildbrain