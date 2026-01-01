Staffel 1Folge 20
Emily Erdbeer - Neues aus Bitzibeerchenhausen
Folge 20: Gute Freunde
22 Min.
Himbeertörtchen ist sauer, als sie herausfindet, dass ihre Freunde ihren Entwurf für eine Laterne geklaut haben. Doch dann erkennt sie die wahre Bedeutung des Festivals.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Wildbrain