Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 1: Amerikas letztes Sklavenschiff
Folge 1: Amerikas letztes Sklavenschiff
Meeresarchäologen machen sich auf die Suche nach Sklavenschiffen, die in vergangenen Zeiten über 12 Millionen Sklaven aus Afrika in die Neue Welt transportierten. Moderne Rekonstruktionstechnik enthüllt, unter welch grausamen Bedingungen die Menschen an Bord ausharren mussten.
