Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 3: Wikingermeere
47 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 12
Die Ostsee beherbergt über 100.000 Schiffswracks. Das wohl spektakulärste von allen ist das Kriegsschiff "Mars", das vor über 450 Jahren während seines zweiten Tages auf hoher See von der Bildfläche verschwand.
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Geschichte
Produktion:AU, 2018
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH