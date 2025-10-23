Räuber des BürgerkriegesJetzt kostenlos streamen
Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 8: Räuber des Bürgerkrieges
47 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
Während des Amerikanischen Sezessionskriegs fanden viele Schlachten auf hoher See statt. Die Untersuchung der Schiffswracks aus den Jahren 1861-1865 bereichert die Wissenschaftler mit neuen Informationen.
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Geschichte
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH