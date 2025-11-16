Die Amerikanische RevolutionJetzt kostenlos streamen
Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 7: Die Amerikanische Revolution
47 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Der Unabhängigkeitskrieg zwischen Großbritannien und seinen Kolonien hinterließ nicht nur deutliche Spuren in der Geschichte der Vereinigten Staaten, sondern auch einige Schiffswracks, die nun von Experten untersucht werden.
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Geschichte
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH