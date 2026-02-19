Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 10: Chicago
47 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12
In der Nähe der Metropole Chicago liegt der Lake Michigan. Experten offenbaren mithilfe aufwendiger Sonartechnik erstaunliche Fakten aus der Geschichte der Stadt und ihrer Umgebung.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Geschichte
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH