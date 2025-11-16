Die letzten Wracks der 2. WeltkriegsJetzt kostenlos streamen
Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Folge 9: Die letzten Wracks der 2. Weltkriegs
47 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Während einer geheimen U-Boot-Mission sinkt Hitlers neueste Waffe, in die viel Geld und Hoffnung gesteckt wurde. Experten analysieren die letzten Wracks des Zweiten Weltkriegs.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Wissenschaft, Natur, Geschichte
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH