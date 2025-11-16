Zum Inhalt springenBarrierefrei
Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Die letzten Wracks der 2. Weltkriegs

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 9vom 16.11.2025
Die letzten Wracks der 2. Weltkriegs

Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Folge 9: Die letzten Wracks der 2. Weltkriegs

47 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

Während einer geheimen U-Boot-Mission sinkt Hitlers neueste Waffe, in die viel Geld und Hoffnung gesteckt wurde. Experten analysieren die letzten Wracks des Zweiten Weltkriegs.

Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Enthüllt: Geheimnisse der Meere

