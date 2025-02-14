Zum Inhalt springenBarrierefrei
Estonia

Episode 1

ProSiebenStaffel 1Folge 1
Episode 1

Estonia

Folge 1: Episode 1

43 Min.Ab 12

Die MS Estonia, die durch einen Sturm in Schwierigkeiten geraten ist, hat ein Notsignal gesendet. In der Ostsee findet eine große Rettungsaktion statt. Die besorgten Angehörigen, die am Terminal ausharren, möchten indes erfahren, was mit ihren Verwandten geschehen ist.

Estonia
ProSieben
Estonia

Estonia

