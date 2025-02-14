Estonia
Folge 4: Episode 4
42 Min.Ab 12
Die Notfallboje der MS Estonia liegt an der estnischen Küste. Die dort ansässigen Forscher möchten die Boje gerne selbst untersuchen, sind jedoch gezwungen, sie nach Finnland zu transportieren. Inzwischen wächst der Druck innerhalb der Kommission ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Estonia
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:FI, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH