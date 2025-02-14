Zum Inhalt springenBarrierefrei
Estonia

Episode 4

ProSiebenStaffel 1Folge 4
Episode 4

Estonia

42 Min.Ab 12

Die Notfallboje der MS Estonia liegt an der estnischen Küste. Die dort ansässigen Forscher möchten die Boje gerne selbst untersuchen, sind jedoch gezwungen, sie nach Finnland zu transportieren. Inzwischen wächst der Druck innerhalb der Kommission ...

