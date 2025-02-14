Estonia
Folge 6: Episode 6
43 Min.Ab 12
Die Untersuchungskommission sucht einen neuen Vorsitzenden ... Auf der MS Estonia wird eine heftige Auseinandersetzung zwischen zwei schwedischen Brüdern, die aus Tallinn zurückkehren, jäh unterbrochen, als Wasser unter der Kabinentür eindringt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Estonia
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:FI, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH