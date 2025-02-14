Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 5
40 Min.Ab 12

Die Untersuchungskommission hat das überlebende Besatzungsmitglied der MS Estonia zum siebten Mal zur Befragung eingeladen. Es soll geklärt werden, was sich auf der Brücke ereignete, als die Besatzung bemerkte, dass das Schiff in Seenot geraten war.

ProSieben
