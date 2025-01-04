Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 7vom 04.01.2025
42 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 12

Die estnische Tänzerin Grete kämpft auf dem kalten und dunklen Meer um ihr Leben. Sie erkennt, dass sie auf der umgestürzten Rettungsinsel nicht überleben wird. Die Schwedin Jenny ist auf die Seite des sinkenden Schiffes geklettert. Um sie herum warten die Menschen ruhig und schweigend darauf, dass die MS Estonia immer tiefer in die Ostsee sinkt ...

