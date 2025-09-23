Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Evil Twins - Killer-Zwillinge

Jas und Tas Whitehead

sixxStaffel 2Folge 1vom 23.09.2025
Jas und Tas Whitehead

Jas und Tas WhiteheadJetzt kostenlos streamen

Evil Twins - Killer-Zwillinge

Folge 1: Jas und Tas Whitehead

45 Min.Folge vom 23.09.2025Ab 16

Mit Schönheit und Intelligenz gesegnet, sind die Whitehead Schwestern der ganze Stolz ihrer Mutter. Den beiden scheint die Welt offenzustehen, doch als Jugendliche wendet sich das Blatt? Die Mädchen werden plötzlich rebellisch und feinden ihre Mutter an. Ein Streit, der schließlich fatale Folgen hat.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Evil Twins - Killer-Zwillinge
sixx
Evil Twins - Killer-Zwillinge

Evil Twins - Killer-Zwillinge

Alle 3 Staffeln und Folgen