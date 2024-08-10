Evil Twins - Killer-Zwillinge
Folge 4: Jeff und Chris George
47 Min.Folge vom 10.08.2024Ab 12
Die George-Zwillinge wachsen in einer wohlhabenden Familie auf und sind es gewohnt, dass sie bekommen, was sie wollen. Dieses Verhalten führt schon früh dazu, dass sie mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Sie schaffen es jedoch, sich ein millionenschweres, illegales Unternehmen aufzubauen, das solange gut geht, bis es zu einem fatalen Unfall kommt ...
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen