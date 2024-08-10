Zum Inhalt springenBarrierefrei
Evil Twins - Killer-Zwillinge

Jeff und Chris George

sixxStaffel 2Folge 4vom 10.08.2024
Jeff und Chris George

Jeff und Chris GeorgeJetzt kostenlos streamen

Evil Twins - Killer-Zwillinge

Folge 4: Jeff und Chris George

47 Min.Folge vom 10.08.2024Ab 12

Die George-Zwillinge wachsen in einer wohlhabenden Familie auf und sind es gewohnt, dass sie bekommen, was sie wollen. Dieses Verhalten führt schon früh dazu, dass sie mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Sie schaffen es jedoch, sich ein millionenschweres, illegales Unternehmen aufzubauen, das solange gut geht, bis es zu einem fatalen Unfall kommt ...

