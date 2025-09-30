Evil Twins - Killer-Zwillinge
Folge 3: Jerome und Tyrone Page
45 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 16
Jerome und Tyrone wachsen in Baltimore auf und lassen sich schon früh in eine Welt aus Drogen und Gewalt verführen. Die Zwillinge sind unzertrennlich, doch der Anführer ist eindeutig der tyrannische Jerome. Ihr jahrelanges kriminelles Verhalten führt eines Nachts zur Eskalation. Doch die identische DNA der Zwillinge stellt die Justiz vor ein Problem ...
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2012
