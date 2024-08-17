Mark und Scott BlankenburgJetzt kostenlos streamen
Evil Twins - Killer-Zwillinge
Folge 6: Mark und Scott Blankenburg
47 Min.Folge vom 17.08.2024Ab 12
Im beschaulichen Hamilton, Ohio, sind die Blankenburg-Zwillinge angesehene Mitglieder der Gesellschaft. Sie führen eine erfolgreiche Kinderarztpraxis und sponsern eine Baseball-Jugendmannschaft. Doch niemand ahnt, welch dunkle Geheimnisse die Brüder verbergen ... In Grand Rapids, Michigan, treiben währenddessen die Samel-Zwillinge ihr Unwesen und terrorisieren die Nachbarschaft.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Evil Twins - Killer-Zwillinge
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen