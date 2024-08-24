Zum Inhalt springenBarrierefrei
Evil Twins - Killer-Zwillinge

Jordan und Simon Gann

sixxStaffel 2Folge 8vom 24.08.2024
Jordan und Simon Gann

Jordan und Simon GannJetzt kostenlos streamen

Evil Twins - Killer-Zwillinge

Folge 8: Jordan und Simon Gann

47 Min.Folge vom 24.08.2024Ab 12

Trotz einer behüteten Kindheit entwickeln Jordan und Simon Gann in ihrer Jugend einen Hang zur Kriminalität. Was mit kleinen Lügen und Diebstählen beginnt, endet in einer jahrzehntelangen Terrorisierung ihrer Opfer - bis sich eines von ihnen zur Wehr setzt.

