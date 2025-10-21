Evil Twins - Killer-Zwillinge
Folge 9: Yvette und Doris Gay
46 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12
Yvette und Doris waren schon immer unzertrennlich. Als die beiden den verheirateten Renwick Gibbs kennenlernen, beginnen sie eine Dreiecksbeziehung mit dem Mann. Diese scheint erst einmal niemanden zu stören - außer Renwicks Frau Anne. Als diese schließlich Kritik an der Situation äußert, muss sie dafür bitter bezahlen.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2012
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
Enthält Produktplatzierungen