Expedition ins Unbekannte
Folge 1: Das Gold von Henry Plummer
41 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
Josh Gates packt seine Koffer für einen Trip nach Montana, wo der einstige Sheriff Henry Plummer eine große Ladung Gold versteckt haben soll. Er erforscht versteckte Höhlenlabyrinthe und wird Zeuge einer Minensprengung.
Expedition ins Unbekannte
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
12
