Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Expedition ins Unbekannte

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 3vom 10.10.2025
Der Untergang der Minoer

Der Untergang der MinoerJetzt kostenlos streamen

Expedition ins Unbekannte

Folge 3: Der Untergang der Minoer

40 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12

Auf der griechischen Mittelmeerinsel Kreta erschufen die Minoer einst eine der ruhmreichsten Zivilisationen der antiken Welt, die dann aber auf mysteriöse Weise von der Bildfläche verschwand. Josh Gates will herausfinden, was mit dem Volk der Minoer wirklich geschah.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Expedition ins Unbekannte
Kabel Eins Doku

Expedition ins Unbekannte

Alle 1 Staffeln und Folgen