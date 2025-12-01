Jäger der verlorenen BundesladeJetzt kostenlos streamen
Expedition ins Unbekannte
Folge 12: Jäger der verlorenen Bundeslade
40 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
Der Archäologe und Abenteurer Josh Gates tritt heute in die Fußstapfen von Indiana Jones. Er bereist die faszinierenden Länder Israel und Äthiopien auf der Suche nach der Bundeslade - dem heiligen Relikt, das die Steintafeln mit den Zehn Geboten beherbergen soll.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Expedition ins Unbekannte
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Scripps International Media Holdings LLC, Bildrechte: 2015,The Travel Channel, L.L.C. All Rights Reserved
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren