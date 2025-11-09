Zum Inhalt springenBarrierefrei
Expedition ins Unbekannte

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 14vom 09.11.2025
Expedition ins Unbekannte

Folge 14: Rommels Schatz

40 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

Josh Gates macht sich heute auf die Suche nach dem versteckten Schatz des Nazi-Generals Erwin Rommel. Er plünderte die Kostbarkeiten Nordafrikas, während seine Männer das Land verwüsteten. Die Suche führt Josh zu unterirdischen Seen, die Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg bergen.

