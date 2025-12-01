Expedition ins Unbekannte
Folge 7: Wer war D. B. Cooper?
40 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
Ein Mann namens Dan Cooper steigt an einem Herbsttag des Jahres 1971 an Bord einer Maschine mit dem Ziel Seattle. Als das Flugzeug in der Luft ist, zeigt er einer Flugbegleiterin die Bombe in seinem Koffer. Während der Zwischenlandung in Seattle bekommt er die geforderten 200.000 Dollar und einen Fallschirm. Er zwingt den Piloten wieder in die Lüfte und springt schließlich von Bord in die Tiefe der Nacht. Seitdem wurde der mysteriöse Verbrecher nie mehr gesehen ...
Expedition ins Unbekannte
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
12
Copyrights:© Videorechte: Scripps International Media Holdings LLC, Bildrechte: 2015,The Travel Channel, L.L.C. All Rights Reserved
