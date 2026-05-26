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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Das Lösegeld des Luftpiraten

Kabel Eins DokuStaffel 7Folge 3vom 02.06.2026
Das Lösegeld des Luftpiraten

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Expedition Unknown - Mythen auf der Spur

Folge 3: Das Lösegeld des Luftpiraten

45 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

D.B. Cooper - das ist der Name eines Flugzeugentführers, der im Jahr 1971 aus einer Maschine sprang, nachdem er 200.000 Dollar Lösegeld erbeutet hatte. Nun liegen brandneue Hinweise in diesem mysteriösen ungeklärten Fall vor, denen Josh Gates nachgehen wird.

Weitere Folgen in Staffel 7

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