Das Lösegeld des LuftpiratenJetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 3: Das Lösegeld des Luftpiraten
45 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
D.B. Cooper - das ist der Name eines Flugzeugentführers, der im Jahr 1971 aus einer Maschine sprang, nachdem er 200.000 Dollar Lösegeld erbeutet hatte. Nun liegen brandneue Hinweise in diesem mysteriösen ungeklärten Fall vor, denen Josh Gates nachgehen wird.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-9: Warner Bros. Entertainment GmbH