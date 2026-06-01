Die Suche nach Eldorado (1)Jetzt kostenlos streamen
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Folge 4: Die Suche nach Eldorado (1)
45 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Im Dschungel Kolumbiens erforscht Josh Gates den Mythos von El Dorado und folgt der Spur der spanischen Eroberer. Dabei schließt er Freundschaft mit einem Stamm und entdeckt sogar einen Schatz.
Weitere Folgen in Staffel 7
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Alle Staffeln im Überblick
Expedition Unknown - Mythen auf der Spur
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-9: Warner Bros. Entertainment GmbH